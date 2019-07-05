Белозерцеву представили нового главного судебного пристава региона

Им стал Николай Илькин, до недавнего времени он работал в качестве исполняющего обязанности главного судебного пристава региона.

«Этот руководитель — на хорошем счету. С 1998 года работает в органах юстиции, прошел путь от рядового судебного пристава-исполнителя, в 2014 году стал заместителем руководителя ФССП РФ по Республике Мордовия, с начала этого года работал исполняющим обязанности начальника управления по Пензенскому региону, и вчера был подписан приказ министра юстиции о его новом назначении», — сказал Денис Фирстов.

Губернатор отметил, что Николай Илькин уже успел хорошо себя зарекомендовать на новом месте работы.

«Он ведь практически наш земляк, долгое время работал в Мордовии, а Мордовия и Пензенская область совсем рядом находятся, исторически так сложилось, что мы дружим. У нас хорошо налажено взаимодействие, решение рабочих вопросов, в том числе — и достаточно сложных, мы и дальше будем продолжать совместную работу в интересах государства и региона», — подчеркнул Иван Белозерцев.