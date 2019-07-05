ТОП-5 самых выгодных ноу-хау пензенских застройщиков для тех, кто ищет квартиру мечты
Что смущает в истории с повышением стоимости проезда всех, но не УФАС?
В «Тарханах» пройдет лермонтовский праздник. ПРОГРАММА
Пензенцев приглашают на «Сабантуй-2019». ПРОГРАММА
Наши новости
Для сотрудников пензенской «скорой» оборудовали 8 комнат отдыха
Пензенцы ищут дом породистой кошечке с удивительными глазками
Пензячка пожаловалась на мешки с песком на ул. Ладожской
Пензенское отделение Союза женщин России возглавила Ольга Чистякова
Белозерцев призвал не умалчивать о проблемах в районах для отчетности
На ул. Лермонтова с проезжей части убрали рухнувшее дерево
Волонтеры вывезли из Лопаток шесть брошенных кошек
Строительство станции водопровода «Побочино» возобновят
Маленький принц — в поисках любви. Пензенцы ищут дом крошечному котенку
Депутат Госдумы от ЕР Сергей Есяков подарил ветерану путевку в санаторий

Белозерцеву представили нового главного судебного пристава региона

5 июля в 16:35 198 просмотров
, который представил нового руководителя регионального ведомства.

" data-title="Белозерцеву представили нового главного судебного пристава региона — Пенза-пресс, рунет за день">

5 июля в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев встретился с заместителем директора ФССП России Денисом Фирстовым, который представил нового руководителя регионального ведомства.

Им стал Николай Илькин, до недавнего времени он работал в качестве исполняющего обязанности главного судебного пристава региона.

«Этот руководитель — на хорошем счету. С 1998 года работает в органах юстиции, прошел путь от рядового судебного пристава-исполнителя, в 2014 году стал заместителем руководителя ФССП РФ по Республике Мордовия, с начала этого года работал исполняющим обязанности начальника управления по Пензенскому региону, и вчера был подписан приказ министра юстиции о его новом назначении», — сказал Денис Фирстов.

Губернатор отметил, что Николай Илькин уже успел хорошо себя зарекомендовать на новом месте работы.

«Он ведь практически наш земляк, долгое время работал в Мордовии, а Мордовия и Пензенская область совсем рядом находятся, исторически так сложилось, что мы дружим. У нас хорошо налажено взаимодействие, решение рабочих вопросов, в том числе — и достаточно сложных, мы и дальше будем продолжать совместную работу в интересах государства и региона», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/169775/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...