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Минстрой обозначил среднюю стоимость жилья в Пензе. Инфографика

5 июля в 17:59 210 просмотров
, который определяет среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в субъектах на третий квартал 2019 года.

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Минстрой РФ опубликовал приказ, который определяет среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в субъектах на третий квартал 2019 года.

Как отмечается в документе, показатели средней рыночной стоимости квадратного метра необходимы для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. Для Пензенской области цена квадрата жилплощади обозначена в 35 628 рублей. Это средний показатель по регионам ПФО.

В округе самая высокая средняя стоимость квадратного метра жилья — в Татарстане (50 165 рублей) и Нижегородской области (49 440 рублей). Дешевое жилье — в Саратовской области (30 000 рублей).

В целом в России самая высокая средняя цена квадратного метра обозначена в Москве — 99 378 рублей, Санкт-Петербурге — 76 142 рубля, Якутии — 71 292 рубля, Ямало-Ненецком АО — 62 748 рублей.

Приказ также утвердил норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на второе полугодие — 45 133 рубля.



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