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Пензенское отделение Союза женщин России возглавила Ольга Чистякова (видео)

5 июля в 16:57 350 просмотров
«Союза женщин России».

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Депутата ЗакСобра области Ольгу Чистякову избрали руководителем пензенского отделения «Союза женщин России».

Помимо назначения Ольги Чистяковой, участники отчетно-выборной конференции регионального отделения «Союза женщин России» утвердили новый состав правления и ревизионной комиссии организации, а также приняли к исполнению устав. Кроме того, на совещании определили приоритетные направления деятельности организации в соответствии с национальными проектами РФ и концепцией развития добровольчества.

«Региональное отделение организации продолжает руководствоваться основными программными направлениями деятельности «Союза женщин России». Совместная деятельность женского движения сегодня направлена на реализацию нацпроектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии», — сказала Ольга Чистякова.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой отдела по взаимодействию со СМИ Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области

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