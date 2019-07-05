Пензенское отделение Союза женщин России возглавила Ольга Чистякова (видео)

Помимо назначения Ольги Чистяковой, участники отчетно-выборной конференции регионального отделения «Союза женщин России» утвердили новый состав правления и ревизионной комиссии организации, а также приняли к исполнению устав. Кроме того, на совещании определили приоритетные направления деятельности организации в соответствии с национальными проектами РФ и концепцией развития добровольчества.

«Региональное отделение организации продолжает руководствоваться основными программными направлениями деятельности «Союза женщин России». Совместная деятельность женского движения сегодня направлена на реализацию нацпроектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии», — сказала Ольга Чистякова.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

