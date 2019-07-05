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Около филармонии в Пензе перевернулся грузовичок

5 июля в 17:06 278 просмотров
, о котором сообщил в социальной сети пользователь.

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В центре Пензы 5 июля произошло ДТП, о котором сообщил в социальной сети пользователь.

Судя по кадрам, все произошло на улице Суворова около областной филармонии. В результате столкновения легкового автомобиля и небольшой грузовой машины, последняя опрокинулась на бок. У «четырнадцатой» сильно помялся капот.

Пользователи отметили, что из-за аварии образовался большой затор.

На данном участке часто случаются аварии, когда при выезде со второстепенной дороги машина сталкивается с движущимся по ул. Суворова авто. Что произошло на этот раз, предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции. Официальных данных о ДТП нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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