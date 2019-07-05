Курсы доллара и евро выросли к выходным

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,4013 руб. до 63,5841 руб., а курс евро — с 71,5420 руб. до 71,6593 руб.
Золото будет стоить 2 891,42 рублей за грамм, серебро — 31,09, платина — 1 700,84, палладий — 3 203,38 руб./гр.
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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 июля.
По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,4013 руб. до 63,5841 руб., а курс евро — с 71,5420 руб. до 71,6593 руб.
Золото будет стоить 2 891,42 рублей за грамм, серебро — 31,09, платина — 1 700,84, палладий — 3 203,38 руб./гр.
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