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Курсы доллара и евро выросли к выходным

5 июля в 17:43 180 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 июля.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,4013 руб. до 63,5841 руб., а курс евро — с 71,5420 руб. до 71,6593 руб.

Золото будет стоить 2 891,42 рублей за грамм, серебро — 31,09, платина — 1 700,84, палладий — 3 203,38 руб./гр.


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