В России нашли способ увеличить пенсию

Специалисты выяснили, что увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), сообщают «Известия».

Отмечается, что если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе — предусмотренных для индивидуального пенсионного коэффициента, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.

Специалисты предполагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Они также считают, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.

Кроме того, эксперты предлагают освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что те отработали не менее трех лет.