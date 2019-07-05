Молодой зареченец сядет за смерть подруги

Как сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда, 9 апреля пьяный молодой человек пришел домой. Дед сделал ему замечание, в ответ на которое парень избил его.

На следующий день юноша пошел в гости к своей 32-летней приятельнице. Там они начали выпивать. Во время застолья друзья поссорились из-за того, что хозяйка жилища без разрешения взяла из паспорта парня фотографию родственницы. За это молодой человек жестоко избил женщину. После зареченец отправился в Пензу, чтобы продолжить развлекаться, забыв в квартире паспорт.

12 апреля тело потерпевшей обнаружила ее мать. Эксперты установили, что женщина скончалась от травмы головы через несколько часов после избиения.

Молодого человека задержали на следующий день в поселке Мокшан. Он признал свою вину и пояснил, что не хотел убивать подругу, а пытался ее проучить за то, что она взяла чужое.

В результате юноше назначили девять лет и семь месяцев лишения свободы в колонии строго режима. Помимо этого, он должен будет возместить матери погибшей похоронные расходы, а также заплатить компенсацию морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.