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Пензенцы ищут дом породистой кошечке с удивительными глазками

5 июля в 19:34 124 просмотра
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о красивой кошечке с тяжелой судьбой.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о красивой кошечке с тяжелой судьбой.

«Муся — красотка с выразительными медовыми глазами, нежная, спокойная, но независимая. Эта киска не будет сидеть на ручках, но будет рядом, смотрите ли вы телевизор, читаете книгу или готовите обед. Малышка — аккуратная, приучена к лотку, живет в компании собак и кошек, дружбы сердечной ни с кем не заводит, но и конфликты не разжигает», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они напомнили, что в жизни Муси происходили страшные события. Она была питомцем бабушки, которая разводила породистых кошек на улице Рахманинова. Через какое-то время она пропала, оставив в квартире 26 кошек без еды и воды. Всех их спасли волонтеры. Часть животных они раздали, осталось найти дом всего четыре, одна из них — красавица Муся.

Подробности о кошечке и том, как можно стать ее хозяином, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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