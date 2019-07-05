Пензенцы ищут дом породистой кошечке с удивительными глазками

«Муся — красотка с выразительными медовыми глазами, нежная, спокойная, но независимая. Эта киска не будет сидеть на ручках, но будет рядом, смотрите ли вы телевизор, читаете книгу или готовите обед. Малышка — аккуратная, приучена к лотку, живет в компании собак и кошек, дружбы сердечной ни с кем не заводит, но и конфликты не разжигает», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они напомнили, что в жизни Муси происходили страшные события. Она была питомцем бабушки, которая разводила породистых кошек на улице Рахманинова. Через какое-то время она пропала, оставив в квартире 26 кошек без еды и воды. Всех их спасли волонтеры. Часть животных они раздали, осталось найти дом всего четыре, одна из них — красавица Муся.

Подробности о кошечке и том, как можно стать ее хозяином, можно узнать здесь.