Экс-работника правительства и директора МФЦ подозревают в краже 33 млн руб

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с января 2012 года по декабрь 2018 года мужчины заключали фиктивные договора на выполнение работ и оказание услуг для МФЦ. Таким образом они похитили более 33 млн рублей, которые были предназначены для реализации целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в области.

Злоумышленников задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.