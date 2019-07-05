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Экс-работника правительства и директора МФЦ подозревают в краже 33 млн руб

5 июля в 19:27 166 просмотров

Бывшего начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области и экс-директора многофункционального центра подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с января 2012 года по декабрь 2018 года мужчины заключали фиктивные договора на выполнение работ и оказание услуг для МФЦ. Таким образом они похитили более 33 млн рублей, которые были предназначены для реализации целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в области.

Злоумышленников задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.


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