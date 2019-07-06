Маломобильные пензенцы оценили «Доступную среду"в дворце единоборств (видео)

С 2012 года на территории Пензенской области реализуется программа «Доступная среда». Из федерального и регионального бюджетов выделяются средства на адаптацию для маломобильных групп населения объектов здравоохранения, образования, социальной защиты, физкультуры и спорта. Кроме того, закупается специальное оборудование, и проводится ремонт зданий с учетом потребностей инвалидов.

Музей спорта, расположенный во дворце единоборств «Воейков», встречал особенных гостей. Все они — из Пензенского областного центра реабилитации. Ребята приезжали на экскурсию. Пандусы на входе не вызывали нареканий: угол наклона соответствует нормам. Дальше следовало подняться на третий этаж. До места назначения гостей подня комфортабельный лифт.

«Удобно, что из лифта можно выехать в любую сторону, не надо разворачиваться», — отметил участник экскурсии Игорь Широлапов.

Посещение дворца единоборств началось с фотовыставки известного краеведа и коллекционера Игоря Шишкина. В его личном архиве — более 1000 оригинальных снимков старой Пензы, многие из которых рассказывают об истории спорта в городе. Далее посетители музея отправились в выставочные залы. Всего их три. В двух размелись экспонаты из государственного музея спорта. Одни посвящены истории ГТО, другие развитию футбола в России. Третий зал рассказывает об истории пензенского спорта.

Гости музея остались под впечатлением. Анна Нийт, двукратная чемпионка специальной олимпиады по скоростному бегу на роликовых коньках, была удивлена количеству экспонатов.

«Мне было очень интересно узнать, как это все развивалось, с чего все началось», — сказала она.

Музей спорта не случайно окрыли во дворце единоборств. Здание строили с учетом требований федеральной программы «Доступная среда».

«Здесь изначально создавалась геометрия доступной среды. Проектируя музей, мы учитывали, чтобы его могли посетить не только обычные граждане, но и люди с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал заведующий музеем спорта Александр Еременко.

За последние семь лет за счет средств федерального и регионального бюджетов для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптировано свыше 100 объектов здравоохранения, образования, социальной защиты, а также физкультуры и спорта. В их числе — дворец спорта «Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», дворец водного спорта «Сура», теннис-центр «Виктория».

«Приобретено оборудование для тренажерного зала стадиона «Первомайский», для дворца спорта «Буртасы», куплены подъемник и спуск на воду. Также у нас производился ремонт входной группы ФОКа «Звезда» и приобретен спецавтотранспорт», — сказала заместитель начальника управления министерства труда, социальной защиты и демографии Светлана Орлова.

В 2019 году по программе «Доступная среда» запланирована адаптация для маломобильных групп населения 15 объектов приоритетных сфер жизни. 3,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджета пойдут на закупку спортивного инвентаря. Свыше 550 тысяч рублей регион выделит на капитальный ремонт вспомогательных помещений ФОКа «Звезда». Именно там работает спортивно-адаптивная школа для инвалидов, сообщает телеканал «Экспресс».