Для сотрудников пензенской «скорой» оборудовали 8 комнат отдыха (видео)

Отдохнуть между вызовами с комфортом. Теперь такую возможность имеют сотрудники бригад Пензенской областной станции скорой медицинской помощи. В здании центральной городской подстанции завершили ремонт одного этажа, где теперь размещаются комнаты отдыха. Строительство еще не закончено, здание планируют полностью отремонтировать и переоборудовать.

При круглосуточном режиме работы очень важно, чтобы у специалистов бригад «скорой» помощи была возможность хоть немного отдохнуть между вызовами. Теперь условия позволяют. В здании центральной пензенской подстанции «скорой» помощи завершили ремонт первых комнат отдыха. Пока их восемь. Они размещаются на третьем этаже. Каждая рассчитана на трех-четырех человек. В них есть все необходимое: кушетки, шкафчики, тумбочки, столы и стулья. Во всех комнатах оборудованы санузлы с душевой кабиной и бойлером.

Игорь Серебряков работает в «скорой» 12 лет. Признается, что о таком даже не мечтали.

«Это прорыв по сравнению с тем, что было раньше. До этого мы базировались на втором этаже в одном помещении по шесть человек, а здесь — все условия в одном месте: душ, туалет», — рассказал он.

Раньше в здании размещалась администрация учреждения, которая сейчас переехала в отремонтированный корпус. Там ремонт начали во второй половине 2019 года. Его проводили за счет собственных средств, а также средств ОМС.

«Работа на «скорой» помощи сложная, требует моральных и физических затрат, поэтому в большинстве случаев бригадам некогда отдохнуть, но, тем не менее, когда выдается свободная минутка, коллектив и сотрудники должны прийти в нормальные условия и немного отдохнуть», — отметил главный врач Пензенской области станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Обновление должны продолжить в 2019 году. Уже готова проектно-сметная документация на капитальный ремонт всего здания. Планируется обустроить еще более десяти комнат, а также столовую и зал для отдыха, сообщает телеканал «Экспресс».