Благотворители из Москвы предоставили пензячкам бесплатную одежду

Пензенская епархия приглашает женщин на благо-творительную акцию (0+) по раздаче новой одежды.

Раздачу организует Пензенская епархия совместно с Богоявленским храмом и Епархи-альным духовно-просветительским центром имени святителя Иннокентия Пензенского.

«Все нуждающиеся смогут получить бесплатно новые платья, блузы, юбки, брюки, костюмы 20 разных моделей и расцветок. Такой подарок пензенцам снова сделали благотворители из Москвы — это будет уже второе подобное мероприятие», — рассказали в пресс-службе епархии.

Акция пройдет 12 июля с 10.00 до 12.00 в Епархиальном духовно-просветительским центре имени святителя Иннокентия Пензенского по адресу: Пенза, ул. Октябрьская, 2. Приглашаются все желающие.