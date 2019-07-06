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Благотворители из Москвы предоставили пензячкам бесплатную одежду

6 июля в 10:17 406 просмотров
(0+) по раздаче новой одежды.

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Пензенская епархия приглашает женщин на благо-творительную акцию (0+) по раздаче новой одежды.

Раздачу организует Пензенская епархия совместно с Богоявленским храмом и Епархи-альным духовно-просветительским центром имени святителя Иннокентия Пензенского.

«Все нуждающиеся смогут получить бесплатно новые платья, блузы, юбки, брюки, костюмы 20 разных моделей и расцветок. Такой подарок пензенцам снова сделали благотворители из Москвы — это будет уже второе подобное мероприятие», — рассказали в пресс-службе епархии.

Акция пройдет 12 июля с 10.00 до 12.00 в Епархиальном духовно-просветительским центре имени святителя Иннокентия Пензенского по адресу: Пенза, ул. Октябрьская, 2. Приглашаются все желающие.


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