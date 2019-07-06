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Иван Белозерцев поделился впечатлениями от ретро-поезда

6 июля в 10:47 346 просмотров
«Тарханы» в Пензенской области стартовал Лермонтовский праздник. На мероприятие приехало множество гостей, в их числе — знаменитости.

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6 июля в музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области стартовал Лермонтовский праздник. На мероприятие приехало множество гостей, в их числе — знаменитости.

Как сообщает с места событий редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова, на праздник планируют приехать актер Сергей Маховиков, певицы Марина Девятова Варвара.

Губернатор Иван Белозерцев приехал на праздник на ретро-поезде, присоединившись к рядовым гостям. Впечатлениями от поездки он поделился в инстаграмме.

«Везет пассажиров легендарный паровоз «Лебедянка». Специально для ретро-поезда железнодорожниками были подготовлены комфортабельные пассажирские вагоны с мягкими креслами. В каждом вагоне — 67 посадочных мест. Начальник станции, локомотивная брига-да и проводники одеты в форменную одежду Наркомата путей сообщения СССР 1943 года.
В этом году личность Лермонтова организаторы собираются открыть с новой стороны — показать его как воина, а не только как великого поэта», — написал глава региона.

Люди стали собираться еще за час до мероприятия, которое начнется с возложения цветов на могилу поэта. По традиции, рядом с усыпальницей играет струнный оркестр. Охрану гостей и соблюдение правопорядка обеспечивают сотрудники МЧС, полиция.

Основные площадки развернут на территории второго комплекса музея-заповедника. С подробной программой Лермонтовского праздника можно ознакомиться здесь.


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