Пензенцы возложили цветы на могилу Михаила Лермонтова

6 июля в родовой усадьбе Михаила Юрьевича Лермонтова в «Тарханах» Пензенской области проходит День поэзии. Мероприятие началось с возложения цветов к могиле.

Гости собрались у храма Михаила Архистратига, на территории которого находится могила поэта. затем люди возложили цветы на могилу Лермонтова.

Цветы возложили как почетные гости праздника, среди которых — губернатор Иван Бе-лозерцев, космонавт АлександрСамокутяев, президент ассоциации российских библио-тек Михаил Афанасьев, директор департамента музейного фонда России Владислав Коннов.

Через два дня после дуэли Михаила Юрьевича похоронили на городском кладбище в Пятигорске, но позднее, по просьбе его бабушки Елизаветы Арсеньевой, гроб с телом поэта был перевезен в село «Тарханы», где до сих покоится в фамильном склепе.