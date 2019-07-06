Пензенцы возложили цветы на могилу Михаила Лермонтова

Гости собрались у храма Михаила Архистратига, на территории которого находится могила поэта. затем люди возложили цветы на могилу Лермонтова.
Цветы возложили как почетные гости праздника, среди которых — губернатор Иван Бе-лозерцев, космонавт АлександрСамокутяев, президент ассоциации российских библио-тек Михаил Афанасьев, директор департамента музейного фонда России Владислав Коннов.
Через два дня после дуэли Михаила Юрьевича похоронили на городском кладбище в Пятигорске, но позднее, по просьбе его бабушки Елизаветы Арсеньевой, гроб с телом поэта был перевезен в село «Тарханы», где до сих покоится в фамильном склепе.