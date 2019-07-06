Пензенские чиновники обсудили ситуацию с отключением водоснабжения

6 июля в администрации Пензы прошло совещание по текущей ситуации с водоснабжением на территории города.

«Большое количество вопросов от граждан поступает по подаче холодной и горячей воды. Обращения идут от жителей улиц разных микрорайонов города. Наша задача — разобраться в ситуации и дать развернутый ответ каждому», — сказал замглавы горадминистраци Сергей Волков.

Генеральный директор ООО «Горводокалал» Сергей Ивенков сообщил, что отключения холодной воды, в основном, связаны с локальными повреждениями, которые в большинстве случаев устраняются в оперативном режиме.

«На участках, где нет холодного водоснабжения организован подвоз воды. У нас работает горячая линия, куда могут обратиться жители города. В настоящее время ни одного неотработанного сообщения нет», — пояснил он.

Также участники встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением горячего водоснабжения, отметили в пресс-службе мэрии.

«Если подрядная организация не укладывается в установленный нормативами срок, нужно сообщать жителям, что работы будут продолжены и проинформировать о том, когда в дом поступит горячая вода», — нацелил руководителей ресурсоснабжающих компаний Сергей Волков.