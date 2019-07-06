Губернатор Иван Белозерцев наградил лауреатов Лермонтовской премии

С поздравлениями выступил губернатор Иван Белозерцев.

«Сегодня большой праздник — День поэзии, его посещают не только наши земляки, но и приезжают со всей России. Большое вам спасибо за преданность Михаилу Юрьевичу Лермонтову, за то, что вы любите его произведения, за преданность этому месту», — обратился он к собравшимся.

Глава региона вручил Лермонтовскую премию. С каждым годом ее престиж повышается, география расширяется — на соискание в этот раз были выдвинуты 18 человек из разных городов России.

Один из лауреатов, московский прозаик Дмитрий Далин подарил губернатору свою книгу, отметил важность творчества Лермонтова и прочитал стихотворение. Также лауреатами стали Вячеслав Филонов из Пензы, творческая группа пензенской областной библиотеки за реализацию проекта «Александр Солженицын и Пензенский край», в номинации молодое дарование — Ксения Поташева из Москвы за цикл научно-просветительских трудов.

«Эта молодая девочка проделала большую работу по изысканиям по Лермонтовскому творчеству», — отметила директор музея-заповедника Тамара Мельникова.

Ведущим праздника стал Заслуженный артист России Сергей Казаков. Девизом этого дня стали слова Лермонтова: «До сих пор я жил для литературной карьеры, и вот, теперь я — воин…»