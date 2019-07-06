Мединский поздравил пензенцев с Лермонтовским днем поэзии

Директор Департамента музеев Минкульта России Владислав Кононов на Лермонтовском празднике в «Тарханах» в Пензенской области 6 июля прочитал поздравление от министра культуры Владимира Мединского.

«Этот праздник традиционно собирает тысячи людей из регионов России и зарубежных стран, всех их вдохновляет творчество Лермонтова и места, в которых он жил», — написал Владимир Мединский.

Министр отметил важность творчества этого поэта и пожелал всем гостям праздника успехов.

Владислав Кононов добавил, что 2019 год — юбилейный для музея «Тарханы»: 30 июля исполнится 80 лет со дня его открытия музея.

«Приятно видеть, как много людей приехали сюда в выходной. Музеи — это драйверы духовного развития, роста. Это особенно видно здесь, «Тарханы» — драйвер роста для всей области», — сказал он.

Также директор департамента поблагодарил губернатора Ивана Белозерцева за внимание к музею, а его руководство — за организацию праздника.