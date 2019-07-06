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Сергей Маховиков спел вместе с гостями Лермонтовского праздника в «Тарханах»

6 июля в 13:26 350 просмотров
«Тарханы» в Белинском районе Пензенской области приехал известный актер Сергей Маховиков.

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6 июля в музей-заповедник «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области приехал известный актер Сергей Маховиков.

«С великой радостью и волнением буду читать Лермонтова. Поджилки всегда дрожат, но мы с офицерской доблестью это пройдем», — сказал он, обращаясь к зрителям.

Сергей Маховиков начал свое выступление со стихотворения «Поле Бородина». Зрители слушали его, затаив дыхание. Публика очень тепло встретила артиста, кстати, он приезжает в «Тарханы» уже не первый раз. По словам актера, Пензенская область стала для него родной.

После того, как отзвучали аплодисменты, Сергей Маховиков исполнил песню, зрители активно подпевали. Не помешала даже вышедшая на время из строя аппаратура, по-этому голоса звучали сначала без музыки.

Гости праздника были в восторге. Завершилось выступление криком: «Русскому офицеру Лермонтову — ура!»

Ведущий, артист Сергей Казаков отметил, что у праздника есть друзья — Марина Девятова и Сергей Маховиков.

«Друзьями были и ушедшие Иосиф Кобзон и Андрей Дементьев. И как будто еще вчера они приезжали и выступали здесь», — сказал он.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил всех, кто является друзьями Лермонтовского праздника, а также поздравил Сергея Маховикова с присвоением звания Заслуженного артиста.

«Он много снимался, но звание не присваивали, а вот приехал к нам два раза — и присвоили», — пошутил глава региона.

Кроме того, в память о поэте Андрее Дементьеве губернатор прочитал со сцены его стихи.


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