Певица Марина Девятова исполнила свою мечту в «Тарханах»

Артистку встретили овациями, со сцены она послала всем воздушный поцелуй, пожелала доброго дня и сразу запела.

«Какое счастье, что я снова здесь. Я счастливый человек, пою русскую песню душой и сердцем. Спасибо за то, что четвертый год есть возможность прикоснуться, стать частью этой атмосферы добра, тепла, уюта, спасибо вам всем огромное. Знаете, о чем я мечтала четвертый год: ни разу не была в зале, на сцене стояла, а в зал не спускалась», — сказала Марина Девятова.

На этот раз певица исполнила свою мечту и вышла к зрителям. А после она призналась, что стала еще счастливее.