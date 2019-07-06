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Певица Марина Девятова исполнила свою мечту в «Тарханах»

6 июля в 13:53 472 просмотра
«Тарханы» 6 июля на День поэзии выступила известная российская певица Марина Девятова.

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В пензенском музее-заповеднике «Тарханы» 6 июля на День поэзии выступила известная российская певица Марина Девятова.

Артистку встретили овациями, со сцены она послала всем воздушный поцелуй, пожелала доброго дня и сразу запела.

«Какое счастье, что я снова здесь. Я счастливый человек, пою русскую песню душой и сердцем. Спасибо за то, что четвертый год есть возможность прикоснуться, стать частью этой атмосферы добра, тепла, уюта, спасибо вам всем огромное. Знаете, о чем я мечтала четвертый год: ни разу не была в зале, на сцене стояла, а в зал не спускалась», — сказала Марина Девятова.

На этот раз певица исполнила свою мечту и вышла к зрителям. А после она призналась, что стала еще счастливее.


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