В «Тарханах» пензенцы узнали Лермонтова с необычной стороны

Девиз Лермонтовского праздника в 2019 году — строчка из письма поэта «…до сих пор я жил для литературной карьеры., и вот теперь я — воин». О личности Михаила Лермонтова рассказала директор музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

«И современники, и его однополчане писали: «первый — в седле, последний — на отдыхе». Да, он был блестящим и вместе с тем очень грамотным офицером, и когда ему приходилось выполнять приказы, он делал это не только стремительно и точно, но и думал о том, что ему надо сохранить своих солдат, тех, кто ему подчинялся», — рассказала она гостям праздника.

Еще одно важное качество Лермонтова, по словам Тамары Мельниковой, — несмотря на то, что поэт на сражениях видел много крови, убитых, постоянно подвергался опасностям, он никогда не проникался злом, жестокостью, никогда не чувствовал упоения войной.

«Этот человек сумел сохранить самые лучшие свои качества, а главное — поэтическую составляющую», — отметила директор музея-заповедника.

Напомним, традиционный Лермонтовский праздник стартовал 6 июля в Белинском районе. Основные мероприятия развернулись в усадьбе, где организовали множество мероприятий. В их числе — ярмарка мастеров, «открытый микрофон», где все желающие читали стихи великого поэта. Много внимания гостей праздника привлекли выступления наездников на конях.

Кроме того, состоялись выступления знаменитых артистов Сергея Маховикова, Варвары, Марины Девятовой и др.