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Мэр призвал подрядчика соблюдать культуру производства при ремонте дворов

6 июля в 17:08 154 просмотра
, 146 и 150а.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил двор на улице Аустрина, 146 и 150а.

Там внутридворовую территорию благоустраивают в рамках программы «Формирование современной городской среды». В настоящее время на объекте уложили асфальт, в ближайшие дни подрядчик начнет устанавливать игровые элементы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев нацелил ответственных лиц на комплексное благоустройство пространства.

«Завезите свежий грунт и отсыпьте участки зеленой зоны», — обратился он к подрядчику.

Кроме того, градоначальник призвал соблюдать культуру производства работ.

«Нужно промести и вывезти весь строительный мусор, чтобы жильцам домов было комфортно находиться в своем дворе», — пояснил мэр.

Напомним, в 2019 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018−2022 годы» вошли 35 внутридворовых территорий. Завершить работы планируется до 1 сентября.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_khod_rabot_po_blagoustroystvu_dvora_na_ulitse_austrina/

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