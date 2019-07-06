Мэр призвал подрядчика соблюдать культуру производства при ремонте дворов

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил двор на улице Аустрина, 146 и 150а.

Там внутридворовую территорию благоустраивают в рамках программы «Формирование современной городской среды». В настоящее время на объекте уложили асфальт, в ближайшие дни подрядчик начнет устанавливать игровые элементы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев нацелил ответственных лиц на комплексное благоустройство пространства.

«Завезите свежий грунт и отсыпьте участки зеленой зоны», — обратился он к подрядчику.

Кроме того, градоначальник призвал соблюдать культуру производства работ.

«Нужно промести и вывезти весь строительный мусор, чтобы жильцам домов было комфортно находиться в своем дворе», — пояснил мэр.

Напомним, в 2019 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018−2022 годы» вошли 35 внутридворовых территорий. Завершить работы планируется до 1 сентября.