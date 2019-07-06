В «Тарханах» открыли выставку в честь Дементьева и Кобзона

В культурно-просветительском центре музея-заповедника «Тарханы» 6 июля открылась выставка «…превратились в белых журавлей» (0+), посвященная Андрею Дементьеву и Иосифу Кобзону — как самым верным друзьям Лермонтовского праздника.

В качестве экспонатов — фотографии, сделанные на празднике в разные годы, книги с автографами, тексты стихов Дементьева, написанные от руки, его записи в книге отзывов.

По словам ведущей, Иосиф Кобзон и Андрей Дементьев привлекали сюда друзей-артистов, благодаря им в «Тарханах» побывали многие известные люди.

В память о поэте и артисте присутствующие зажгли свечи. Прозвучала песня «Лебединая верность», написанная на стихи Дементьева, на экране показали кадры их выступлений в «Тарханах». После открытия выставки почетные гости осмотрели экспозицию.