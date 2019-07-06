Известные гости Лермонтовского праздника поделились впечатлениями

«Это историческое место. Уважающий себя русский человек должен обязательно по-бывать в «Тарханах» и у Александра Сергеевича Пушкина, ну и еще, конечно, в Кон-стантиновке Рязанской области [там родился Сергей Есенин]. Это такие места, где не бывать нельзя», — поделился актер Сергей Маховиков.

Он рассказал, что уже в третий раз приезжает на Лермонтовский праздник, и заметил, что с каждым годом его посещает все больше людей.

«Замечательно, грандиозно, такая энергетика во всем, конечно, то, что здесь происхо-дит — достояние нашей истории, культуры, и это должно быть известно всему миру. Приглашают меня три года подряд, но раньше совпадало со «Славянским базаром», где я была в жюри, в этот раз разошлось в датах, и мы — здесь, с вами. Думаю, будем еще приезжать, потому что очень душевно, тепло. Я являюсь поклонницей Лермонто-ва, но сегодня — такие нюансы, такие исторические сведения, мы были на могиле, воз-лагали цветы. Это очень трогательно», — рассказала певица Варвара.

Артистка Марина Девятова подчеркнула, что самое дорогое, что есть в Лермонтовском празднике — традиции.

«Традиции объединяют Михаил Юрьевич Лермонтов, его творчество, зрители, которые приезжает сюда из разных уголков области, Тамара Михайловна [директор музея-заповедника «Тарханы"], которая держит это все в больших ежовых рукавицах. И надо понимать, что для сохранения всего этого огромного труда работает команда, начиная от повара, заканчивая экскурсоводом — это люди, которые любят творчество Лермон-това, живут им. Я каждый раз наблюдаю, когда прохожу экскурсию, что люди говорят об этом с огнем в глазах. Традиции — это важно, это то, что здесь чтут и соблюдают», — отметила она.