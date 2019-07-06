Под Малой Сердобой в ДТП пострадали парень и несовершеннолетняя

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного около двух часов ночи. На 11-м километре дороги «Марьевка — Дружаевка — Н. Новгород-Саратов» опрокинулся автомобиль марки Renault Logan, за рулем которого находился 22-летний молодой человек.

В результате происшествия получили травмы водитель и его несовершеннолетняя пассажирка, их отправили в больницу. Помощь врачей потребовалась также 19-летней девушке, находившейся в салоне, но госпитализация ей не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка, отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.