Пензенская область не входит в число лидеров по разводам

Росстат обнародовал данные о количестве разводов в России, назвав субъекты, где по итогам января-апреля количество расторгнутых браков — самое высокое.

Как пишет RT, больше всего разводов — в Сахалинской области (5,1 на 1000 человек населения). Далее идут Карелия (4,6), Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области. Пензенской области в их числе не оказалось.

Меньше всего разводов — в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8), Кабардино-Балкарии (1,9).

Как отмечает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, небольшое количество разводов на Кавказе связано с религиозными традициями. Большое количество расторгнутых браков на Севере связано с молодежной миграцией, вызванной большими промышленными проектами.

По данным Росстата, в Пензенской области в прошлом году зафиксировали 5 073 развода. Это средний показатель в ПФО. В целом, в округе зарегистировали 112 024 расторгнутых браков. Больше всего — в Башкортостане (15 383).