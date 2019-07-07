В Пензе закроют алкомаркеты на первых этажах (видео)

В Пензе обсуждается грядущее ограничение продажи алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах многокварных домов. Поправка в закон Пензенской области вступит в силу с 1 января 2020 года.

На такой запрет власти решили пойти в ответ на многочисленные обращения граждан, жалующихся на засилье алкомаркетов.

Пензенцы жалуются, что в прилегающих к алкомаркетам дворах собираются компании любителей выпить. Такие обращения заставили законодателей задуматься об ограничении продаж спиртного в Пензе и области. Изначально речь шла о том, чтобы запретить торговлю алкоголем вообще на первых этажах жилых домов. Но тогда пришлось закрыть сотни предприятий. Поэтому под ограничение подпадут лишь те алкомаркеты, которые работают в бывших квартирах. Таких объектов, по предварительным подсчетам, в области — от 40 до 50.

И если крупные сети, вероятней всего, переживут грядущие изменения, то сложней всего придется тем мелким торговым точкам, которые держатся на рынке в основном за счет торговли вином. Им, скорее всего, предложат перепрофилировать свой бизнес.

В любом случае, в ближайшее время муниципалитетам и профильным структурам предстоит большая работа. Каждый предприниматель, по словам представителей регионального минсельхоза, будет не просто оповещен о новой поправке в законе — бизнесмены смогут высказать свое мнение. Уже сейчас им готовы дать разъяснения по всем вопросам. Для этого нужно обратиться в аппарат уполномоченного по правам предпринимателей региона, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.