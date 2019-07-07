Жители Наровчата пожаловались на смог от дымящейся свалки

«Практически каждый вечер улицы Лермонтова, Пионерская, Северная покрывает смог от горящей свалки. Невозможно открыть окна в домах. Неоднократно были звонки в пожарную часть, они ссылаются на то, что это — глубинное тление и его невозможно потушить. Ну а жителям данных улиц нечем дышать», — написал он в «Жалобной книге».

В ответе администрации Наровчатского района отмечается, что сотрудники дежурят у свалки, возгорания локализуются. Подыскивается новое место для складирования ТКО — подальше от домов.