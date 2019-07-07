В Спутнике отпраздновали областной Сабантуй

Это областной праздник. Перед ним торжества прошли во всех муниципальных образованиях, где проживают представители татарской национальности.

«На татарский народный праздник пришли и русские, и мордва, и чуваши, и узбеки, и армяне — представители разных народов, проживающих в нашем регионе. В этом году участие в нем принимают и иностранные студенты, которые сейчас проходят обучение в ПГУ — ребята из Туркмении, Таджикистана, Индии, стран Африканского континента. Очень здорово, что в Пензенской области проходят настоящие праздники дружбы», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что на протяжении многих лет в регион приезжают гости из Татарстана. Почетный гость праздника — председатель Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, мэр Бугульмы Линар Закиров. Он от имени всех татарстанцев поздравил пензенцев с праздником и передал поздравления от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, сообщает пресс-центр облправительства.

Он вручил благодарственное письмо Ивану Белозерцеву. Высокий уровень организации пензенского областного Сабантуя отметили и другие гости праздника — председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Представителям Пензенской татарской национально-культурной автономии, активно участвующим в жизни региона, вручены почетные грамоты и благодарности губернатора.