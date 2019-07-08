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На сайте мэрии опубликовали новые данные о стоимости проезда в Пензе

8 июля в 13:13 1702 просмотра
С 8 июля на ряде маршрутов общественного транспорта в Пензе выросла стоимость проезда.

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С 8 июля на ряде маршрутов общественного транспорта в Пензе выросла стоимость проезда.

В частности, как сообщается на официальном сайте городской администрации, «на основании подданных уведомлений об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте» повышение цен с 21 до 23 рублей произошло на маршрутах №№ 66, 70 и 82с.

С 23 до 27 — на маршрутах №№ 1, , , , 8, 9, , 9 м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 77, 85, 93, 99, 73, 6, 17, 39, 71, 75 и 80.

На остальных маршрутах стоимость проезда осталась прежней: на троллейбусах — 20 рублей, на автобусах — 21, на маршрутках — 23.

Напомним, мэрия направляла запросы в УФАС и прокуратуру относительно обоснованности повышения стоимости проезда. Также запрос в антимонопольный орган сделало и информационное агентство «Пенза-Пресс».

Повышение цен в общественном транспорте города вызывает множество вопросов. Подробнее об этом можно почитать здесь.


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