Губернатор поручил решить вопрос с получением доходов от штрафов

«План по доходам на 2019 утвержден в размере 35,736 млрд рублей с приростом к 2018 году на 3,4%. План первого полугодия — 16,322 млрд рублей, по факту поступило 16,386 млрд рублей — это 100,4% от показателя», — доложила министр губернатору.



Самые хорошие показатели сложились по нефтепродуктам (прирост — 19,8%) и транспортному налогу (14,9%), по налогу, поступающему по упрощенной системе (17,3%), и налогу на имущество организаций (2,2%). Что касается налога на доходы физических лиц — по нему наблюдается незначительное отставание: вместо планируемого прироста в 4,9% наблюдается только 4,2%.



Снижение произошло по налогу на прибыль организаций (на 3,5%): по предприятиям военно-промышленного комплекса, производству продуктов и напитков и др. Любовь Финогеева связала это с волнообразной тенденцией заключения договоров и их долгосрочным исполнением.



Также есть отрицательная динамика по штрафам за нарушение правил дорожного движения, которые теперь идут в дорожный фонд региона, акцизам на пиво и вино.



«По акцизам на пиво картина повторяется второй год, это связано с уменьшением объема производства и реализации продукции, на вино — с урегулированием ситуации по лицензии. По штрафам за нарушение правил безопасности дорожного движения планировался прирост, однако мы видим снижение. Одна из причин — позднее заключение договоров [на установку камер фото- и видеофиксации], нужно тщательнее работать по повышению собираемости», — подчеркнула министр.



Губернатор Иван Белозерцев спросил у руководителя управления цифрового развития, информационных технологий и связи Алексея Костина, в чем тот видит проблему. Он ответил, что причина — не только в позднем заключении контрактов, но и в том, что подрядчик срывал сроки исполнения.



«Сейчас в июле уже выйдем на плановые темпы, и необходимый объем они выполнят», — сказал он.



Иван Белозерцев поручил все вопросы урегулировать до конца года и не затягивать с торгами.



«Надо изыскивать средства, вовремя проторговывать и тогда бы этих проблем у нас не будет. Мы увеличиваем количество камер на дорогах, раз мы это делаем, значит можем рассчитывать на увеличение поступлений от штрафов», — отметил глава региона.