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В Пензенской области ввели в сельхозоборот 19,5 тыс га

8 июля в 13:56 264 просмотра

На территории Пензенской области ввели в сельскохозяйственный оборот часть ранее неиспользуемых земель.

Отмечается, что это сделали для обеспечения плодородия земель сельхозназначения и их использования на территории региона.

Так, по состоянию на 8 июля на территории области ввели в сельскохозяйственный оборот 19 500 гектаров ранее неиспользуемой пашни, в том числе — расчистили от древесной и кустарниковой растительности 9 200 гектаров.

В пресс-центре регионального правительства добавили, что лидирующие позиции по вводу земель в оборот занимает Мокшанский район, на территории которого введено в оборот 3618 гектаров. Активно ведутся работы по вовлечению земель в севооборот на территории Башмаковского, Белинского, Иссинского, Нижнеломовского, Колышлейского, Каменского, Пачелмского, Сердобского и Шемышейского районов.


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