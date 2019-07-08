В Пензенской области ввели в сельхозоборот 19,5 тыс га

Отмечается, что это сделали для обеспечения плодородия земель сельхозназначения и их использования на территории региона.

Так, по состоянию на 8 июля на территории области ввели в сельскохозяйственный оборот 19 500 гектаров ранее неиспользуемой пашни, в том числе — расчистили от древесной и кустарниковой растительности 9 200 гектаров.

В пресс-центре регионального правительства добавили, что лидирующие позиции по вводу земель в оборот занимает Мокшанский район, на территории которого введено в оборот 3618 гектаров. Активно ведутся работы по вовлечению земель в севооборот на территории Башмаковского, Белинского, Иссинского, Нижнеломовского, Колышлейского, Каменского, Пачелмского, Сердобского и Шемышейского районов.