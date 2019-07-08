Как изменились цены на бензин в Пензе перед отменой моратория?

ИА «Пенза-Пресс» с начала года ежемесячно отслеживает стоимость топлива в областном центре. Как она изменилась в июне?

В этой инфографике отражено изменение стоимости бензина и дизельного топлива за июнь. Напомним, в январе и феврале цены оставались на прежнем уровне, в марте, апреле и мае стоимость литра топлива на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а), начала меняться. В июне изменения продолжились, правда, рост замедлился: бензин АИ-95 подорожал, в среднем, на 3 копейки, АИ-92 — на 4 копейки, а дизтопливо — на 3 копейки.

Также мы продолжаем следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 1 июля), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе подскочила на 21 копейку, составив 43 рубля 58 копеек. Это на 19 копеек меньше, чем в среднем по ПФО. Если сравнивать данные с началом 2019 года, то бензин в Пензе подрос в цене на 55 копеек.

Стоимость литра дизельного топлива в Пензе на 1 июля с прошлого месяца увеличилась на 18 копеек, составив 44 рубля 80 копеек. Это на 65 копеек меньше, чем в среднем по ПФО. Дешевле его можно приобрести только в Казани — за 44 рубля 45 копеек.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

Напомним, в России до 1 июля действовал мораторий на цены на бензин. В апреле правительство РФ принимало решение продлить до июля соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель).