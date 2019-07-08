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Левин: За реализацией программ поддержки надо следить не из кабинетов

8 июля в 14:32 238 просмотров
, на котором выращивают новые сорта сельскохозяйственных культур.

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Депутат Госдумы Леонид Левин посетил Наровчатский район Пензенской области. В первую очередь он побывал на поле, на котором выращивают новые сорта сельскохозяйственных культур.

Аграрии рассказали депутату о новых сортах и поблагодарили за федеральную поддержку, оказываемую области.

«Сельское хозяйство — важнейшая отрасль для Пензенского региона, поэтому за практической реализацией федеральных программ поддержки надо не только следить из кабинетов, но и видеть непосредственно на местах», — отметил Леонид Левин.

Также парламентарий встретился с активом и депутатами района, рассказал им о работе Госдумы и нововведениях в законодательстве, ответил на вопросы, вручил благодарности.

После Леонид Левин провел личный прием граждан. Помощь в оказании грантовой поддержки, доступ к интернету и сотовой связи в районе, оборудование больницы — с такими вопросами пришли жители.

Также депутат пообщался с местными предпринимателями, встретился с детьми в пришкольном лагере и посетил музей писателя Александра Куприна, где оставил запись в книге отзывов почетных гостей, сообщили в общественной приемной Леонида Левина.

Фотография: фото предоставлено Общественной приемной депутата Леонида Левина

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