Левин: За реализацией программ поддержки надо следить не из кабинетов

Депутат Госдумы Леонид Левин посетил Наровчатский район Пензенской области. В первую очередь он побывал на поле, на котором выращивают новые сорта сельскохозяйственных культур.

Аграрии рассказали депутату о новых сортах и поблагодарили за федеральную поддержку, оказываемую области.

«Сельское хозяйство — важнейшая отрасль для Пензенского региона, поэтому за практической реализацией федеральных программ поддержки надо не только следить из кабинетов, но и видеть непосредственно на местах», — отметил Леонид Левин.

Также парламентарий встретился с активом и депутатами района, рассказал им о работе Госдумы и нововведениях в законодательстве, ответил на вопросы, вручил благодарности.

После Леонид Левин провел личный прием граждан. Помощь в оказании грантовой поддержки, доступ к интернету и сотовой связи в районе, оборудование больницы — с такими вопросами пришли жители.

Также депутат пообщался с местными предпринимателями, встретился с детьми в пришкольном лагере и посетил музей писателя Александра Куприна, где оставил запись в книге отзывов почетных гостей, сообщили в общественной приемной Леонида Левина.