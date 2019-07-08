Специалисты рассказали, как купить квартиру в Спутнике на выгодных условиях

Как известно, купить квартиру по максимально выгодным ценам можно именно на этапе строительства. Причем всем, кто еще не определился с выбором, стоит спешить. Чем ближе срок сдачи, тем дороже квадратный метр. Повышение цен происходит каждый месяц.



При этом вложения дольщиков максимально защищены: в большинстве домов продажи ведутся с помощью счетов эскроу. То есть покупатель не передает деньги непосредственно застройщику, а, по сути, кладет их на депозит. Эти деньги застройщик получит только после завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию. Если же у него возникнут какие-то проблемы, банк вернет средства покупателю.



Например, таким способом ведутся продажи квартир в строениях № 42, 54 и 73. Первый дом будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года, второй — в II квартал 2020 года, третий — в третьем квартале 2020 года.



При этом действующие скидки распространяются на все новостройки Города Спутника. Например, они предоставляются при единовременной 100% оплате стоимости жилья, а также при покупке квартир на последних этажах (за исключением домов, в которых имеется техэтаж). Также клиенты холдинга могут оформить рассрочку от 0 до 12% годовых.



Сейчас однокомнатная квартира в строении № 73 площадью 37,3 кв. м стоит 1 млн 437 тыс*. Двухкомнатная площадью 51 кв. м продается за 2 млн. Для сравнения: в сданном доме квартиры с такой же площадью стоили бы 1 млн 559 тыс. и 2 млн 078 тыс.



Что же выгоднее — положить деньги на депозит и купить квартиру в уже сданном доме или приобрести жилье на этапе строительства? Разберем простой пример. Вы кладете на депозит 1 млн 437 тыс. рублей (сумма, необходимая для покупки 1-комнатной квартиры в строении № 73). Средняя ставка на данный момент — около 6%, то есть через год вы получите доход 86 220 рублей.



После этого вы покупаете аналогичную по площади квартиру в сданном доме, она стоит 1 млн 559 тыс. То есть даже с учетом дохода, полученного после снятия процентов по депозиту, вы теряете более 35 тысяч рублей. Отметим, что за год стоимость квартир в сданных домах также может вырасти. К тому же понравившуюся вам квартиру за год может купить кто-то другой.



Так что же лучше — купить жилье в строящемся или сданном доме? Решать вам. Сотрудники «Термодома» только показывают цифры.



Узнать больше о строящихся и сданных домах, ценах и подробностях продажи квартир можно в офисах на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный), по телефону 28−28−20 или на сайте termodom-pnz.ru.



Застройщик строения № 73 — ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации на termodom-citystroy.ru), строения № 42 — ООО СЗ «Земстрой» (ooo-zemstroy.ru), № 54 — ООО СЗ «ТермодомРиелт» (termodom-rielt.ru). Все застройщики входят в состав строительного холдинга «Термодом».



*Все цены указаны при условии единовременной 100%-й оплаты стоимости жилья.