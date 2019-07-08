L’One подал в суд на Тимати и Black Star

Известный рэпер L’One, настоящее имя которого Леван Горозия, подал в суд на лейбл Black Star и Тимати, сообщает РБК.

Отмечается, что суд зарегистрировал иск 5 июля.

L’One покинул Black Star в марте 2019 года. В своем Instagram-аккаунте рэпер сообщил, что лейбл планирует забрать у него его песни, псевдоним и возможность выступать.

После он писал, что заключил контракт без консультации юристов и не понимал, что в нем содержатся нарушения. L’One рассказал, что один из пунктов договора предусматривал передачу компании еще не написанных песен, что противоречит Гражданскому кодексу. Рэпер также подчеркнул, что невозможно отчуждение псевдонима.

«Все мои размышления по поводу законности подписанных бумаг подтвердит или не подтвердит суд», — подытожил он в Сети.