День поэзии в «Тарханах» — 2019
Что смущает в истории с повышением стоимости проезда всех, но не УФАС?
В «Тарханах» пензенцы узнали Лермонтова с необычной стороны
Минстрой обозначил среднюю стоимость жилья в Пензе. Инфографика
Наши новости
Лобода покрасовалась перед камерой в максимально откровенном топе
Проучил. Пензенец не дал водителю втиснуться в соседнюю полосу
Пензенцы рассказали о коммунальном фонтане на ул. 40 лет Октября
В Пензе фура снесла ограждение
Ретропоезд отправился на Лермонтовский праздник в «Тарханы»
В Терновке в жестком ДТП сплющило легковушку. ФОТО
В центре Пензы автобус протаранил машину «Яндекс.Такси» — соцсети
«Огонь!» Бузова покрутила ягодицами на камеру
Пензячка рассказала об открытых люках на детской площадке
«Черная дыра». На ул. Суворова провалился асфальт

L’One подал в суд на Тимати и Black Star

8 июля в 15:29 184 просмотра
, настоящее имя которого Леван Горозия, подал в суд на лейбл Black Star и Тимати, сообщает РБК.

" data-title="L’One подал в суд на Тимати и Black Star — Пенза-пресс, рунет за день">

Известный рэпер L’One, настоящее имя которого Леван Горозия, подал в суд на лейбл Black Star и Тимати, сообщает РБК.

Отмечается, что суд зарегистрировал иск 5 июля.

L’One покинул Black Star в марте 2019 года. В своем Instagram-аккаунте рэпер сообщил, что лейбл планирует забрать у него его песни, псевдоним и возможность выступать.

После он писал, что заключил контракт без консультации юристов и не понимал, что в нем содержатся нарушения. L’One рассказал, что один из пунктов договора предусматривал передачу компании еще не написанных песен, что противоречит Гражданскому кодексу. Рэпер также подчеркнул, что невозможно отчуждение псевдонима.

«Все мои размышления по поводу законности подписанных бумаг подтвердит или не подтвердит суд», — подытожил он в Сети.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/l_one_mars/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...