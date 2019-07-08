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Рак сжигает изнутри. Пензенцы пытаются спасти больную собаку

8 июля в 15:43 300 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о собачке со страшной болезнью

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о собачке со страшной болезнью

«Чернушка стала жертвой венерической саркомы, раковой опухли. Нам остается бороться и верить в лучшее, пока рак сжигает ее изнутри. Позитивного исхода лечения много, тем более нет запущенности стадии, как только опухоль была замечена, то тревогу тут же забили и начали лечение.

На этой неделе Чернушка прошла курс лечения, ее состояние хорошее. И вскоре к нам должен приехать еще один кобелек с места обитания малышки. У него тоже венерическая саркома. Пока он на свободе, то распространяет опасный недуг дальше, поэтому было принято решение его забрать и пролечить», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они попросили пензенцев помочь им вылечить больных собак. О том, как это сделать, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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