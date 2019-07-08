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В Лунино отремонтируют здание дома культуры

8 июля в 15:56 202 просмотра

Первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов проверил выполнение работ по реконструкции районного дома культуры в поселке Лунино.

«Реконструкция осуществляется в рамках мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности программы устойчивого развития сельских территорий», — пояснили в пресс-центре регионального правителства.

Реконструкция здания районного дома культуры запланирована на 2019−2020 годы. В этом году на ремонт направили 16,9 млн рублей средств бюджета Пензенской области, из бюджета района — 170 тысяч рублей. Отмечается, что в 2020 году финансирование реконструкции продолжится.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/170113/

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