В Лунино отремонтируют здание дома культуры

Первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов проверил выполнение работ по реконструкции районного дома культуры в поселке Лунино.

«Реконструкция осуществляется в рамках мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности программы устойчивого развития сельских территорий», — пояснили в пресс-центре регионального правителства.

Реконструкция здания районного дома культуры запланирована на 2019−2020 годы. В этом году на ремонт направили 16,9 млн рублей средств бюджета Пензенской области, из бюджета района — 170 тысяч рублей. Отмечается, что в 2020 году финансирование реконструкции продолжится.