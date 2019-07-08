Доллар подорожал на 28 копеек

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,5841 руб. до 63,8699 руб., курс евро — с 71,6593 руб. до 71,7067 руб.
Золото будет стоить 2 884,91 рублей за грамм, серебро — 30,95, платина — 1 669,47, палладий — 3 225,99 руб./гр.
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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 июля.
По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,5841 руб. до 63,8699 руб., курс евро — с 71,6593 руб. до 71,7067 руб.
Золото будет стоить 2 884,91 рублей за грамм, серебро — 30,95, платина — 1 669,47, палладий — 3 225,99 руб./гр.
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