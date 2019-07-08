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Доллар подорожал на 28 копеек

8 июля в 17:21 160 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 июля.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,5841 руб. до 63,8699 руб., курс евро — с 71,6593 руб. до 71,7067 руб.

Золото будет стоить 2 884,91 рублей за грамм, серебро — 30,95, платина — 1 669,47, палладий — 3 225,99 руб./гр.


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