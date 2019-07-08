Проучил. Пензенец не дал водителю втиснуться в соседнюю полосу

Мужчина опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались 8 июля в 12.40 на улице Ново-Тамбовской.

Судя по видео, водитель серебристого кроссовера решил проехать прямо с полосы, с которой нужно поворачивать направо, но ему не удалось этого сделать. Принципиальный владелец регистратора не пустил его в свою полосу. Они ехали рядом, пензенец периодически тормозил и проучивал владельца иномарки.

Далее видео обрывается, и чем завершилась «игра в учителя», неизвестно.