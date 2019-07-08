До конца года в Пензенской области обучат более 100 экспортеров

8 июля на оперативном совещании в правительстве Пензенской области обсудили промежуточные итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Утверждена стратегия экспортного развития Пензенской области до 2035 года, создана база экспортеров, включающая наименование и контактные данные компаний. База размещена на специализированном интернет-ресурсе. Кроме того, организовано проведение региональных образовательных семинаров «Российского экспортного центра». До конца 2019 года запланировано обучение не менее 110 уникальных экспортеров», — сообщил министр экономики Сергей Капралов.

В рамках проекта участники внешнеэкономической деятельности могут рассчитывать на поддержку.

«Предприятия, принявшие участие в выставочных мероприятиях за рубежом, могут рассчитывать на субсидирование 50% затрат на аренду выставочных площадей и регистрационных сборов. […] В первой половине 2019 года субсидии получили 6 экспортно-ориентированных предприятий на общую сумму 1,9 млн рублей», — отметил министр.

Также участники обсудили реализацию регионального проекта «Экспорт услуг», сообщает пресс-центр облправительства.