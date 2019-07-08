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Губернатор вручил пензенским семьям награды

8 июля в 17:32 144 просмотра
, которые прожили в браке более 40 лет.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 8 июля вручил награды супругам, которые прожили в браке более 40 лет.

Иван Белозерцев отметил, что Всероссийский День семьи, любви и верности, учрежденный 11 лет назад, сегодня стал всенародным, и популярность праздника растет.

«Мы старались, чтобы для вас, ваших семей сделать большой праздник. Без семьи, брака невозможно, чтобы государство было здоровым. Спасибо за то, что преодолели все трудности и разногласия, многие годы были вместе, достойно воспитали детей и растите внуков. За то, что подаете молодым жителям Сурского края пример терпения и уважения друг к другу. В жизни все бывает, но сохранить семью — это очень важно», — подчеркнул губернатор.

Глава региона наградил медалью «За любовь и верность» 17 семей. Многие из них являются многодетными; супруги достигли успехов в разных отраслях экономики, в здравоохранении, образовании и науке, культуре, спорте и в других сферах, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/170198/

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