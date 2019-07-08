В Пензенской области к созданию комфортной среды привлекут землячества

В каких районах Пензенской области успешно реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», обсудили на заседании межведомственной комиссии в правительстве региона 8 июля.

«Подводим промежуточные итоги выполнения проекта. Кто-то своевременно выполнил работы и все идет нормально, но у многих есть отставания», — отметил председатель правительства области Николай Симонов.

Как сообщил заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Дмитрий Герасимов, в этом году 38 муниципальных образований принимают участие в реализации проекта, обустраиваются 105 объектов. На эти цели выделено 484 млн рублей из бюджетов всех уровней.

«Хорошо себя проявили в реализации проекта Бековский, Башмаковский, Тамалинский районы, Пенза, хотя есть к этому населенному пункту претензии, Лунино, Нижний Ломов. К 2024 году мы планируем достичь следующих показателей: увеличить долю городов с благоприятной средой до семи, долю граждан, принимающих участие в решении вопросов по формированию комфортной городской среды, до 30%", — отметил он.

Николай Симонов предложил активизировать работу землячеств в связке с местными администрациями по выполнению нацпроекта.