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В Пензе на часть маршрутов вернут регулируемый тариф

8 июля в 20:15 1188 просмотров

В администрации Пензы примут ответные меры на решение перевозчиков поднять стоимость проезда.

На сайте мэрии сообщается, что администрация города считает повышение с 8 июля стоимости проезда на маршрутах регулярных перевозок города Пензы, обслуживаемых ООО «Компания Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат» и ИП Румянцевой Л. Л., необоснованным. Сейчас проверку проводят УФАС и прокуратура.

«До момента объявления ее результатов, в целях предоставления гражданам выбора варианта передвижения на общественном транспорте по регулируемым либо нерегулируемым тарифам, городской администрацией подготовлены и будут приняты в ближайшее время изменения в документ планирования регулярных перевозок города Пензы.

В частности, планируется изменение вида регулярных перевозок по 18 маршрутам с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам.

После принятия данных мер организации, осуществляющие перевозки по данным маршрутам, будут за 180 дней уведомлены о прекращении их свидетельства об осуществлении перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.

За вышеуказанный временной период администрацией города Пензы будет разработан и утвержден порядок возмещения части затрат на осуществление работ по перевозке жителей города по регулируемым тарифам и проведены открытые конкурсы по отбору новых организаций по осуществлению перевозок по регулируемым тарифам», — сообщает пресс-служба горадминистрации.


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