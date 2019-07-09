Кот в мешке, или как пензенцев обманывают при покупке цемента

Лето — самая жаркая пора для строительства и ремонта, и неудивительно, ведь нужно все успеть, пока погода позволяет. Самый главный материал при любой стройке — цемент! Но и покупка, казалось бы, привычного всем материала может обернуться большими неприятностями…

В последнее время на торговых площадках Пензы и области появилось много цемента, происхождение и качество которого вызывает большие сомнения. Найти место, где купить такой цемент, несложно. Он продается во многих строительных магазинах, мелкооптовых базах и даже на лотках вдоль дорог. Стоимость цемента, на первый взгляд, привлекательная. Но качественный ли он?

Проверку качества сомнительного цемента и организовали специалисты завода ООО «Азия Цемент», и совместно с журналистами телерадиокомпании «Экспресс» провели контрольную закупку. Кстати, для компании ООО «Азия Цемент» такие проверки — норма, служба безопасности цементного завода регулярно мониторит рынок на наличие контрафакта и проводит соответствующие мероприятия.

В этот раз на экспертизу попали четыре мешка цемента с маркировкой ПЦ 500 ГОСТ 10178–85 , купленные в разных торговых точках Пензы и области. Продавцы трех торговых точек при покупке товара выдали чеки, в одной торговой точке продавец не смог предоставить кассовый чек.





Для чистоты эксперимента на каждый купленный образец цемента прикреплялся акт с номером образца, точкой приобретения и подписями сторон-участников контрольной закупки. Далее образцы доставили в испытательную лабораторию завода ООО «Азия Цемент», который расположен в Никольском районе Пензенской области, для проведения первичных исследований.

Первый этап контроля на заводе — взвешивание мешков. И сразу же обнаружился обман. Разница между заявленным и реальным весом мешков достигала нескольких килограммов!





Но кому предъявить претензии за обвес? Задача эта не из легких: на упаковках не указаны ни наименование завода-производителя, ни его юридический адрес, контактная информация также отсутствует, на упаковке не указан, элементарно, вес мешков.

Кроме этого, сложно идентифицировать и саму марку цемента: бездобавочный цемент (Д0) или с добавками (Д20), марка ЦЕМ I или ЦЕМ II, сертифицирован ли он вообще и прошел какие-либо проверки на качество, прошел ли радиологический контроль, соответствует ли требованиям ГОСТ, когда был произведен цемент и когда расфасован? Много вопросов и ни одного ответа! На упаковке отсутствует даже, казалось бы, элементарная информация, что уже вызывает сомнения о качестве данной продукции.

При взвешивании обнаружилась еще одна проблема — один из мешков не выдержал даже простейших манипуляций и порвался прямо на весах. А представьте, что будет, если его транспортировать в багажнике автомобиля, поднимать на пятый этаж или передвигать с места на место? И снова вопрос без ответа.

Следующий этап — механический анализ. Цемент проверили на тонкость помола, структуру и наличие примесей.

Результаты первичных исследований

В портландцементах типа ПЦ 500 содержание кремния (SiO2) не должно превышать 20−22%. В исследуемых образцах содержание кремния достигает значений более 33%, что говорит о наличии дополнительного компонента с повышенным кремнием. Таким компонентом могут являться как промышленные отходы, например, зола, так и природного происхождения: песок, диатомит, опока.

Наличие дополнительного компонента подтверждают затянутые сроки схватывания, потому что используемая добавка, как правило, инертная и не показывает гидравлическую активность при затворении водой, или попросту замедленный набор прочности.

Наличие мелкодисперсного дополнительного премикса доказывает повышенная тонкость помола по остатку на сите № 008 (норма от 5−8%) и по удельной поверхности, потому что, если «разбавляли» золой, то пылеобразная зола дает эффект тонкого помола.

Повышенная нормальная густота также говорит о том, что в цемент добавлен мелкодисперсный дополнительный компонент (предположительно зола).

По предварительным результатам, представленные образцы цемента ПЦ 500 содержат добавку неизвестного происхождения, содержание которой ГОСТ 10178–85 не допускается.

Комментарии экспертов

«Мы видим наряду с клинкерными зернами наличие каких-то примесей [предварительно смешанные сухие компоненты]. Возможно, это кварц [компонент песка]", — пояснила начальник испытательной лаборатории ООО «Азия Цемент» Вероника Дементьевна Головина.

Чем же чревато использование такой продукции, объяснил директор по качеству ООО «Азия Цемент» Константин Иванович Головин.

«Использование контрафактного товара, безусловно, приводит к понижению несущих способностей и долговечности строения, а также страдает внешний вид строения, появляются трещины, налет и разводы», — рассказал он.

Уже по итогам экспресс-анализа купленного цемента можно утверждать, что состав не соответствует ГОСТу и содержит примеси, не заявленные на упаковке. Насколько в действительности опасен такой материал, можно будет судить через месяц, когда он пройдет полную проверку качества на заводе ООО «Азия Цемент».

Мнимая экономия

Почему тогда люди продолжают покупать строительные материалы, в качестве которых совсем не уверены? Да потому что, на первый взгляд, такая продукция кажется дешевле, а цена, зачастую, играет определяющую роль. А если посчитать реальную стоимость такого мешка цемента с учетом реального веса и перевести на стандартный мешок весом 50 килограммов?

В таблице приведены реальные цифры стоимости купленного цемента.





Самый дешевый мешок цемента сомнительного происхождения и непонятного качества в пересчете на вес 50 кг стоит 324 рубля 40 копеек, а самый дорогой — 366 рублей 70 копеек.

Для сравнения, стоимость цемента ПЦ 500 (ЦЕМ I 42,5 Н) марки «Азия Цемент» варьируется от 280 до 305 рублей за мешок весом 50 кг (цены взяты с сайтов интернет-магазинов крупных сетевых строительных магазинов г. Пенза). И заявленный вес в полцентнера соответствует реальному. Так что же получается? Мнимая экономия.

Но дело не только в деньгах. Использование некачественного цемента приводит к появлению трещин, снижению прочности, а как следствие — уменьшению сроков эксплуатации и к дополнительным расходы. Кроме того, непонятно, какое влияние окажут на здоровье человека примеси неизвестного происхождения.

Как не ошибиться при выборе цемента и не приобрести контрафакт?

Нужно обратить внимание на упаковку продукции. На мешках с цементом ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть указана следующая информация:

— наименование предприятия-изготовителя (завод, на котором произведен цемент) с указанием точного юридического адреса и контактной информации;

— знак соответствия обязательной сертификации;

— условное обозначение цемента с ссылкой на ГОСТ (например, ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108–2016 );

— масса нетто цемента в упаковке с указанием % допустимых отклонений.

Если отсутствует хотя бы один из вышеперечисленных пунктов, стоит задуматься о качестве данной продукции.

Чтобы не испортить себе ремонт или стройку и не подвергать опасности себя и своих близких, покупайте цемент только проверенных производителей, которые гарантируют их качество.