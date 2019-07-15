Пензенские бизнес-леди делили «Ласточку» в суде

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Р. обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском к индивидуальному предпринимателю Ф. По мнению истца, та создавала препятствия в пользовании имущественным комплексом «Ласточки». Через суд Р. пыталась добиться того, чтобы эти препоны были устранены.

Собственниками туристической гостиницы «Ласточка» являются Общероссийский союз «Федерация независимых профсоюзов России» и Пензенский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Пензенской области». В 2017 году имущество находилось в аренде у ООО «Ласточка», потом договор аренды был заключен с индивидуальным предпринимателем Г. Бизнесмен, в свою очередь, передал помещения в субаренду той же ООО «Ласточка».

1 февраля 2018 года на неопределенный срок был заключен договор субаренды между ООО «Ласточка» и Ф. Согласно пункту 1.2 договора, помещения считаются переданными в момент подписания договора, составление акта приема-передачи не требуется. В соответствии с пунктом 6.2 договора, он мог быть расторгнут досрочно во внесудебном порядке путем простого письменного уведомления одной стороны другой за неделю до предполагаемой даты расторжения договора.

20 марта 2018 года ООО «Ласточка» уведомило Ф. о расторжении договора, уведомление вручили управляющему гостиницей, что подтверждено отметкой, заверенной печатью. 6 мая 2018 года уведомление передали повторно, при этом отказ Ф. зафиксирован руководителем ООО «Ласточка». 1 апреля 2018 года новый договор субаренды был заключен Г. с Р.

28 ноября 2018 представители собственников, арендатор Г. и новый субарендатор проверили проверку и выяснили, что Ф. до сих пор не освободила помещения.

В процессе судебного разбирательства истец не раз уточняла, какие именно помещения нужно освободить. В итоге Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил ее требования. Ф. не согласилась с этим решением и подала апелляцию, ее удовлетворили и постановление отменили, мотивировав это тем, что истец избрал неверный способ защиты своих прав.

«Вопреки положениям статьи 65 АПК РФ сторонами по делу доказательства составления ООО «Ласточка» и Ф. акта приема-передачи арендованных помещений, в соответствии с которыми ответчиком арендованное имущество было бы возвращено третьему лицу, не представлено.

Соответственно, владение и пользование спорным имуществом в указанный истцом период нельзя признать незаконным (применительно к положениям статьи 301 ГК РФ), поскольку владение осуществлялось на основании договора аренды, а правом требования возврата арендованного имущества при прекращении договора аренды в силу статьи 622 ГК РФ обладает арендодатель (то есть ООО «Ласточка»).

Действующим законодательством предусмотрен специальный способ защиты арендатора, лишенного возможности использовать вещь по причине того, что ранее она была в целом передана другому арендатору, — требовать возмещения убытков и уплаты установленной договором неустойки», — отмечается в материалах.

При этом отмечается, что ООО «Ласточка», Г. являются аффилированными лицами по отношении друг к другу (индивидуальный предприниматель Г. является одновременно и руководителем ООО «Ласточка», а представитель истца одновременно является и представителем ООО «Ласточка») и предприняли действия по созданию конфликтной ситуации (заключение Г. нескольких договоров аренды в отношении одного и того же имущества с разными лицами, в том числе — договора аренды с истцом), а затем уклонились от принятия имущества от Ф. 13 декабря 2018 года.

Р. подала кассацию и попросила оставить постановление областного арбитражного суда в силе.

В Арбитражном суде Поволжского округа отметили, что суд апелляционной инстанции не принял во внимание, что договор субаренды, заключенный между ООО «Ласточка» и Ф., прекратил свое действие с 1 апреля 2018 года.

Арбитражный суд Поволжского округа постановил решение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда Пензенской области, а также взыскать с Ф. в польщу Р. 3000 рублей в возмещение расходов по государственной пошлине за рассмотрение кассационной жалобы.