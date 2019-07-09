«Ростелеком» протянул оптику до коттеджей в Ухтинке

«Ростелеком» протянул оптику до коттеджей в селе Ухтинка Пензенской области. Теперь 40 семей, проживающих на улицах Рябиновой и Овражной, могут пользоваться современными цифровыми сервисами.

Жители Ухтинки начали подключать высокоскоростной интернет, «Интерактивное ТВ» и телефонию. У них появилась возможность развернуть домашнюю Wi-Fi-cеть и установить интеллектуальную систему «Умный дом» для контроля за безопасностью помещений.

«Мы очень ждали быстрый интернет в нашем коттеджном поселке. «Ростелеком» подключил нас к сети по самой современной технологии: оптический кабель заходит прямо в дом. С помощью гигабитного роутера Wi-Fi раздается на все устройства без потери качества сигнала. Посмотреть видео в отличном качестве на любом смарт-устройстве — теперь не проблема», — житель села Дмитрий Калинин.

«Мы сотрудничаем с владельцами коттеджей по модели софинансирования. Оператор берет на себя самый трудоемкий и затратный этап работ — проектирование и строительство оптики до поселка, а жители вносят разовый инсталляционный платеж за подключение своих коттеджей. «Оптика в дом» — современная проводная технология, позволяющая быстро и легко обеспечить всех членов семьи гигабитным интернетом», — рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Подробнее о подключении услуг связи в коттеджных поселках Пензенской области можно узнать по телефону 8−800−1000−800 (звонок бесплатный).