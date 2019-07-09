Новым гендиректором телеканала «Экспресс» стал Виктор Рубцов

9 июля коллективу телерадиокомпании «Экспресс» представили нового генерального директора. Им стал бывший вице-губернатор Виктор Рубцов.

Знакомясь с коллективом, новый руководитель отметил, что предложение возглавить ТРК его очень заинтересовало.

«Я думаю, у нас — хорошие перспективы, есть идеи, как развивать канал, надеюсь, мы будем в лидерах медиарынка Пензенской области», — сказал он.

Напомним, Виктор Рубцов работал вице-губернатором Пензенской области, затем занимал пост заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы, который покинул в 2016 году.

Ранее телерадиокомпанию возглавлял Степан Парфенов. Он оставил должность в апреле.