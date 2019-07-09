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Новый гендиректор «Экспресса» рассказал о перспективах медиахолдинга

9 июля в 12:00 634 просмотра
«Экспресс» 9 июля возглавил бывший вице-губернатор Виктор Рубцов. О своем назначении и перспективах развития медиахолдинга он рассказал журналистам.

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Телерадиокомпанию «Экспресс» 9 июля возглавил бывший вице-губернатор Виктор Рубцов. О своем назначении и перспективах развития медиахолдинга он рассказал журналистам.

Виктор Рубцов признался, что предложение стать генеральным директором «Экспресса» поступило ему около недели назад от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Губернатор очень заинтересован в развитии информационной политики в регионе и предложил мне поработать в этом направлении. Эта сфера так или иначе касалась меня еще на предыдущем месте работы. Я занимался бизнес-проектами, стартапами, антикризисным управлением, и в совокупности это все, я думаю, позволило Ивану Александровичу сделать вывод о том, что я могу справиться с работой на ТРК «Экспресс», помочь команде развивать это направление, выходить больше в интернет-пространство, давать возможность людям оперативно узнавать достоверную информацию о том, что происходит в регионе, какие интересные события происходят», — рассказал он.

Гендиректор отметил, что коллектив «Экспресса» — профессиональный и сплоченный, и выразил надежду на плодотворное дальнейшее сотрудничество.

«Очень много уже накоплено хорошего опыта в плане создания интересных новостных сюжетов, авторских программ, но есть нюансы, которые я успел увидеть за последние дни. В целом, мне кажется, работа была достойной, коллектив — слаженный. А перспективы у нас — серьезные и большие. В частности, будем думать над созданием своих приложений для выхода в интернет», — сообщил Виктор Рубцов.

Ранее телерадиокомпанию возглавлял Степан Парфенов. Он оставил должность в апреле.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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