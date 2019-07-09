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Принял за незнакомца. Застолье пенсионеров закончилось убийством

9 июля в 12:06 306 просмотров

62-летнего жителя Лунинского района Пензенской области осудили за убийство приятеля.

По данным следствия, 16 декабря 2018 года мужчина встретил своего 65-летнего приятеля и пригласил его к себе домой, предложив выпить. Тот согласился. Когда застолье закончилось, хозяин жилища принял товарища за незнакомца, они начали драться. Сельчанин избил гостя, а затем схватил с кухонного стола нож и несколько раз вонзил его в оппонента. После он пошел к соседям и сказал им, что убил якобы незнакомого мужчину.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм. Злоумышленник во время расследования находился под стражей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате пенсионеру назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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