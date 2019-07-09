МегаФон начал сотрудничать с Tinder

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder (18+). Благодаря партнерству клиенты МегаФона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.

Новое партнерство позволит абонентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств — подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold - премиального статуса сервиса:

— бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов;

— неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день;

— возможность отслеживать судьбу своих лайков;

— доступ к ленте топ-профилей;

— возможности искать пары по всему миру;

— персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

«МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», — отметил руководитель по медиасервисам МегаФона Максим Зимин.

Получить доступ к Tinder Gold можно подключив услугу от МегаФона на сайте.